ИА «Ореанда-Новости». В пятницу, 19 октября, в 10:00 в Керчи началась церемония прощания с жертвами массового расстрела и взрыва в керченском политехническом колледже. Церемония проходит на площади Ленина. Как сообщает администрация города, проститься пришли около 20 тысяч человек.



В этот день государственный флаг в городе приспущен. В Керчи траур. На большом плазменном мониторе изображение горящей свечи и короткая надпись: «Керчь. 17.10.2018».

Для каждого погибшего установлено специальное место для прощания. Там фотография человека, а за ними венок, рядом с которым стоят военные и курсанты морских училищ города. Периметр площади оградили, дежурят «скорые», полиция охраняет порядок и обеспечивает безопасность.

Сегодня память погибших почтут минутой молчания. В 12 часов тела погибших в колледже студентов и сотрудников привезли на центральное городское кладбище, где пройдёт захоронение. Большинство людей (10 человек) захоронят в Крыму, четверых – в Краснодарском крае, одного молодого человека, Егора Перепёлкина, похоронят в Челябинске, так как он родился там, был студентом, приехал в Керчь на учёбу.

Панихиды в память о погибших проводятся ещё в нескольких регионах России. В Крыму с 18 по 20 октября объявлен траур по погибшим, на Кубани – 19 октября, в Красноярском крае похороны состоятся завтра, 20 октября.





Самого стрелка Владислава Рослякова похоронят не раньше, чем после проведения всех необходимых экспертиз, в том числе на алкоголь, наркотики и психическое состояние.

Ранее «ФАС» сообщал, что его захоронят на кладбище в зоне для безродных. Однако эту информацию не подтвердили в администрации. Рослякова похоронят там, где посчитают нужным его родственники, сообщили РИА Новости.

Мотивы совершённого преступления не понимают сокурсники Рослякова, в основном все говорят, что не видели от него агрессии, он был «тихим и спокойным», а видимых причин для агрессии у него также не было.

Ребята отмечают, что в колледже он особо ни с кем не общался, был «сам по себе», общение с одногруппниками сводилось «по делу», пишут РИА Новости.

"Я думаю…, расчет был на массовость, а не какой-то конкретный курс. Я думаю, если бы он хотел конкретно наш курс убить, он бы перебил всех", — полагает сокурсник Артём.



