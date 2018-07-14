ИА «Ореанда-Новости». Полиция Киева задержала подозреваемого в деле о нападении на мелкие учреждения по займу денег. Информацию передаёт пресс-служба украинской Национальной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов Киева смогли задержать мужчину, который обвиняется в нападении на учреждения по выдаче кредитов гражданам. Полиция смогла обнаружить его по оставленным уликам.



Грабитель нападал на сотрудников заведений с ножом и в красной маске выдуманного киноперсонажа - Человека-паука.

Преступник организовал три нападения, все они были возле станции метро Почайна. Помимо этого, он нападал на сотрудников займовых учреждений и в других районах города. Правоохранительные органы смогли найти подозреваемого после того, как обнаружили оставленные им маску и нож возле одной из кредитных организаций после очередного нападения. Мужчина заходил в здание, после чего пугал сотрудников организаций своим ножом, требовал наличные средства, забирал их и скрывался, оставляя свои улики недалеко от места происшествия.



После некоторых следственных процедур полицейские смогли установить личность грабителя. Им оказался мужчина в возрасте тридцати пяти лет, проживающий в Деснянском районе столицы Украины.



До этого он не оказывался под вниманием правозащитников. Сам грабитель рассказал подробности организации своих преступлений. Он утверждает, что готовился заранее: сначала мужчина покупал маски персонажа из кинофильма - Человека-паука. Ножи он также приобретал заранее. Украинец планировал уничтожать улики сразу после совершённых преступных действий. Он также рассказал, что выбирал кредитные организации, находящиеся в небольших помещениях, рядом с дорожными развязками и там, где много людей - чтобы сразу скрыться в человеческой толпе. Свою преступную деятельность он начал весной, в марте текущего года.



Всего грабитель украл около шестидесяти пяти тысяч гривен (приблизительно сто пятьдесят пять тысяч рублей), а из каждой организации за один раз он забирал от полутора до двадцати пяти тысяч гривен.

Нарушителя будут судить по статье 187 ч.3 (разбой). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.