ИА «Ореанда-Новости». В Кировской области случился пожар в придорожном кафе «Вятка», инспектор ДПС Андрей Красных спас двух человек, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ЧП случилось в ночь на понедельник, Андрей Красных нёс в это время службу на стационарном посту ДПС на выезде из Кирова. Он заметил, что в придорожном кафе начался пожар и вызвал МЧС, сам бросился спасать работников заведения.

Сквозь густую дымовую завесу сотрудник ДПС вошёл в здание и разбудил людей, помог им выйти на улицу. Позже он вернулся в здание, нашёл источник и начал тушить ещё до приезда спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар окончательно.