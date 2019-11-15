ИА «Ореанда-Новости». СК возбудил дело против судмедэксперта, который нашёл алкоголь в крови шестилетнего мальчика.

Об этом сообщает издание RT.

Судмедэксперта Сергея Наносова обвиняют в недобросовестном отношении к работе и неисполнении должностных обязанностей. Именно он обнаружил следы алкоголя в крови шестилетнего мальчика, которого сбила машина.

Наносов должен был сделать вскрытие в тот же день, когда мальчик умер. Однако он произвёл экспертизу лишь спустя двое суток. Кроме того, образцы крови были отправлены на исследование через несколько дней, чем Наносов нарушил установленный нормами срок.

В Кировской области летом этого года машина сбила шестилетнего мальчика, который ехал по просёлочной дороге. Наносов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле этанола.