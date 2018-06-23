



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Кировской области в посёлке Дороничи впервые за тридцать лет были проведены ремонтные работы дорог. Об этом информирует городская администрация Кирова. Ремонт прошёл в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», которая стартовала в 2017 году по всей стране.

В посёлке, расположенном в Кировской области, обновили три центральные улицы – Октябрьскую, Центральную и Мира. Как отметили в мэрии города Кирова, подрядчиком являлся КОГУП «Вятавтодор». Все три улицы были сданы до назначенного срока. Подрядчиком были выполнены все требуемые работы: фрезерование проезжей части, укрепление обочин, укладка выравнивающего слоя. Московская компания «Парнас» провела независимую экспертизу, которая подтвердила, что проведённый ремонт соответствует требованиям ГОСТ. При укладке асфальтобетонного покрытия нарушений допущено не было – это было проверено в ходе визуального осмотра и по результатам инструментальных замеров.





В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кирове будет отремонтировано 12 улиц. Уже к началу следующего месяца исполнители завершат ремонтные работы ещё четырёх объектов. В настоящее время рабочие обновляют следующие улицы города: Павла Корчагина, Розы Люесмебург, тренера Пушкарева и Мелькомбинатовский проезд.





Напомним, что проект «Безопасные и качественные дороги» включает в себя программы, согласно которым в городах России реализуется развитие автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. Участниками программы являются около 40 городских агломераций, население которых составляет не менее 500 тысяч человек в каждой. Проект осуществляется под контролем Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного агентства.





Проект стартовал в прошлом году и, согласно плану, завершится в 2025 году. Он состоит из трёх этапов, в настоящее время проходит первый. На начальном этапе главными задачами являются ремонтирование аварийно-опасных участков дорог, установка средств освещения, необходимых оборудований, дорожных знаков, систем видеонаблюдения, укладка искусственных неровностей и т.д.