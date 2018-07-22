ИА «Ореанда-Новости». В Китае продолжается действие введённого «оранжевого» режима. Уже десятый тайфун обрушился на государство.

Сегодня, в половину восьмого утра по московскому времени, на берег острова Чунмин, который находится рядом с Шанхаем, обрушился очередной тайфун, уже десятый по счёту.



Скорость ветра в очаге природного явления составляла сто километров в час.



Тайфуну сразу дали имя, он значится как «Ампил». Вместе с циклоном на побережье островной части Китая обрушились сильные ливни. Эту информацию передает местное метеорологическое управление.

В связи с этим, администрацией было принято решение пока что сохранять введённый повышенный «оранжевый» режим в тех районах, который поразил новый циклон. В категорию попали такие районы, как провинция Чжэцзян и Цзянсу, а также - город Шанхай. Из-за природного явления правительство было вынуждено произвести эвакуацию местного населения.



Так, всего было вывезено в безопасные регионы более, чем сто девяносто две тысячи жителей - это в Шанхае, а в маленьком городке под эвакуацию попали тридцать восемь тысяч человек.

Все плавающие корабли вернули к берегу, всего их оказалось более, чем двадцать восемь тысяч, а из них было почти двадцать три тысячи лодок рыболовов. Сейчас власти не рекомендуют отправляться в плавание в районах, в которых введён «оранжевый» режим опасности. Помимо этого, во избежание неприятных случаев перекрыты и места туристической мекки, проходы на набережные и пляжи, а также - строительные объекты и территории. Все события, организованные в спортивной сфере и которые должны были пройти сегодня, в воскресенье двадцать второго июля, проходить на улице, также отменены.

Сейчас введён режим повышенной внимательности. Правоохранительные органы, аварийные и спасательные службы Китая находятся в полной готовности, чтобы, в случае чего, предотвратить возникновение пострадавших из-за тайфуна. Правительство настоятельно рекомендует населению, попавшему под природный катаклизм, не выходить из домов просто так, только по необходимости. Также рекомендуется не приближаться к берегам и горным местностям.