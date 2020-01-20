20.01.2020, 16:21
В Кизляре 193 человека отравились водой
ИА «Ореанда-Новости».В Кизляре 193 человека были госпитализированы из-за отравления питьевой водой, сообщает пресс-служба местной городской администрации.
Стоит отметить, что всего заражённых около 300, некоторые из них находятся на домашнем лечении. По словам главврача Кизлярской больницы Станислава Облова, 103 пациента - это несовершеннолетние. В связи с этим было закрыто 2 школы.
Основным источником инфекции является водопровод в районе Черёмушек. Санитарные пробы подтвердили о некачественной воде. Специалисты отметили, что употребление водопроводной воды представляет опасность для здоровья местных жителей.
Стоит отметить, что всего заражённых около 300, некоторые из них находятся на домашнем лечении. По словам главврача Кизлярской больницы Станислава Облова, 103 пациента - это несовершеннолетние. В связи с этим было закрыто 2 школы.
Основным источником инфекции является водопровод в районе Черёмушек. Санитарные пробы подтвердили о некачественной воде. Специалисты отметили, что употребление водопроводной воды представляет опасность для здоровья местных жителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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