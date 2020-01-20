По словам главврача Кизлярской больницы Станислава Облова, 103 пациента - это несовершеннолетние. В связи с этим было закрыто 2 школы.Основным источником инфекции является водопровод в районе Черёмушек.Специалисты отметили, что употребление водопроводной воды представляет опасность для здоровья местных жителей.



