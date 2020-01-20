ИА «Ореанда-Новости».В Кизляре 193 человека были госпитализированы из-за отравления питьевой водой, сообщает пресс-служба местной городской администрации.

Стоит отметить, что всего заражённых около 300, некоторые из них находятся на домашнем лечении. По словам главврача Кизлярской больницы Станислава Облова, 103 пациента - это несовершеннолетние. В связи с этим было закрыто 2 школы.

Основным источником инфекции является водопровод в районе Черёмушек. Санитарные пробы подтвердили о некачественной воде. Специалисты отметили, что употребление водопроводной воды представляет опасность для здоровья местных жителей.