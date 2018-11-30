30.11.2018, 20:55
В Клинской больнице был введён в эксплуатацию аппарат для фильтрации крови
ИА «Ореанда-Новости» По данным Министерства здравоохранения Московской области, в городской больнице в городе Клин во время операции ввели в эксплуатацию аппарат для аутотрансфузии крови.
«В Клинской городской больнице ввели в эксплуатацию аппарат для проведения аутотрансфузии крови у пациентов. Стоимость оборудования составляет 3,7 миллиона рублей», - пояснил министр ведомства Дмитрий Матвеев.
Как было выяснено, медицинский аппарат был приобретён в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».
«Аппарат для трансфузиологии крови применяется для очистки крови пациентов непосредственно во время операции. Кровь больного собирается, фильтруется, а затем снова возвращается в кровеносное русло пациента. Оборудование в Клинской больнице уже ввели в работу. Специалисты учреждения прошли необходимую подготовку», - рассказал Матвеев.
Министр рассказал, что в этом году на приобретение нового медицинского оборудования в медучреждения Подмосковья направлено около 5 миллиардов рублей.
«В Клинской городской больнице ввели в эксплуатацию аппарат для проведения аутотрансфузии крови у пациентов. Стоимость оборудования составляет 3,7 миллиона рублей», - пояснил министр ведомства Дмитрий Матвеев.
Как было выяснено, медицинский аппарат был приобретён в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».
«Аппарат для трансфузиологии крови применяется для очистки крови пациентов непосредственно во время операции. Кровь больного собирается, фильтруется, а затем снова возвращается в кровеносное русло пациента. Оборудование в Клинской больнице уже ввели в работу. Специалисты учреждения прошли необходимую подготовку», - рассказал Матвеев.
Министр рассказал, что в этом году на приобретение нового медицинского оборудования в медучреждения Подмосковья направлено около 5 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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