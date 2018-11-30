ИА «Ореанда-Новости» По данным Министерства здравоохранения Московской области, в городской больнице в городе Клин во время операции ввели в эксплуатацию аппарат для аутотрансфузии крови.

«В Клинской городской больнице ввели в эксплуатацию аппарат для проведения аутотрансфузии крови у пациентов. Стоимость оборудования составляет 3,7 миллиона рублей», - пояснил министр ведомства Дмитрий Матвеев.

Как было выяснено, медицинский аппарат был приобретён в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Аппарат для трансфузиологии крови применяется для очистки крови пациентов непосредственно во время операции. Кровь больного собирается, фильтруется, а затем снова возвращается в кровеносное русло пациента. Оборудование в Клинской больнице уже ввели в работу. Специалисты учреждения прошли необходимую подготовку», - рассказал Матвеев.

Министр рассказал, что в этом году на приобретение нового медицинского оборудования в медучреждения Подмосковья направлено около 5 миллиардов рублей.