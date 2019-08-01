ИА «Ореанда-Новости» Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 31 июля КНДР произвела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа.

«Официальные лица, учёные и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях», – сказано в сообщении. Подчёркивается, что испытания подтвердили достижение расчётных показателей, касающихся тактических данных и технических характеристик нового снаряда, и проверили боевую эффективность всей системы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын удовлетворён результатами испытаний. Он сказал, что для сил, против которых будет применено новое вооружение, оно станет «неминуемым бедствием».