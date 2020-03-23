23.03.2020, 13:37
В КНР не стали принимать помощь из России в борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Город КНР Гуанчжоу, который является побратимом российского города Екатеринбурга, отказался от гуманитарной помощи, которую в рамках противостояния коронавирусу хотели отправить из Свердловской области. Об этом сделал заявление Дмитрий Вершинин, возглавляющий свердловское региональное отделение Красного Креста, заявлено в материале "Интерфакс".
По словам Вершинина, в КНР не стали принимать помощь из РФ, так как в Свердловской области сейчас достаточно непростая ситуация с коронавирусом. Он заявил, что помощь будет направлена местным жителям.
Мероприятия по сбору помощи для КНР начались в Екатеринбурге в февраля. Местные жители собрали вату, бинты, медицинские маски. В настоящий момент известно о девяти случаях заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
По словам Вершинина, в КНР не стали принимать помощь из РФ, так как в Свердловской области сейчас достаточно непростая ситуация с коронавирусом. Он заявил, что помощь будет направлена местным жителям.
Мероприятия по сбору помощи для КНР начались в Екатеринбурге в февраля. Местные жители собрали вату, бинты, медицинские маски. В настоящий момент известно о девяти случаях заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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