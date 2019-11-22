ИА «Ореанда-Новости». Суд в Сыктывкаре на два месяца арестовал бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета Николая Цхадая, пишет «Интерфакс».



Против Цхадая возбудили уголовное дело по факту получения взятки и растраты в особо крупном размере. Экс-ректора отправили в СИЗО.



Следствие полагает, что Цхадай в 2010 году учредил компанию. А в 2013 году он продал 33% уставного капитала по заведомо сниженной стоимости. В последующем часть прибыли компании перешла подконтрольным лицам. В результате чего вузу был причинён ущерб на сумму более 11,7 млн рублей.