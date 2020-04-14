ИА «Ореанда-Новости». Власти Коми решили ввести в республике систему автоматизированных пропусков, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что сначала систему протестируют на крупном предприятии. После того, как она будет отлажена, пропуска введут для жителей региона.



На сегодня в Коми зафиксировано 305 случаев заболевания коронавирусом. Всего в России количество инфицированных превысило 21 тысячу человек.