ИА «Ореанда-Новости». Власти Коми решили ввести в республике систему автоматизированных пропусков, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что сначала систему протестируют на крупном предприятии. После того, как она будет отлажена, пропуска введут для жителей региона.

На сегодня в Коми зафиксировано 305 случаев заболевания коронавирусом. Всего в России количество инфицированных превысило 21 тысячу человек. 