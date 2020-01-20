Подобное предложение поступило Владимиру Путину в виде официального письма сопредседателей рабочей группы.Рабочая группа также отметила, что функции Госсовета не должен совпадать с функциями Совета Федерации.В письме также содержится предложение об изменении статьи 125 основного закона России. В данной статье хотят расширить компетенцию Конституционного суда.