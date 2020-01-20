20.01.2020, 16:10
В Конституции будет определён статус Госсовета
ИА «Ореанда-Новости». В Конституции будет определён статус Госсовета, сообщает издательство «РИА Новости».
Подобное предложение поступило Владимиру Путину в виде официального письма сопредседателей рабочей группы. По мнению членов группы, Государственный совет должен быть самостоятельным органом, который будет эффективно встроен в государственный механизм. Рабочая группа также отметила, что функции Госсовета не должен совпадать с функциями Совета Федерации.
В письме также содержится предложение об изменении статьи 125 основного закона России. В данной статье хотят расширить компетенцию Конституционного суда.
Подобное предложение поступило Владимиру Путину в виде официального письма сопредседателей рабочей группы. По мнению членов группы, Государственный совет должен быть самостоятельным органом, который будет эффективно встроен в государственный механизм. Рабочая группа также отметила, что функции Госсовета не должен совпадать с функциями Совета Федерации.
В письме также содержится предложение об изменении статьи 125 основного закона России. В данной статье хотят расширить компетенцию Конституционного суда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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