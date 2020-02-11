ИА «Ореанда-Новости». В Основном законе страны предлагают закрепить поправку о том, что бывшие президенты России смогут получить статус члена Совета Федерации, пишет «Интерфакс».



Такое право экс-глава государства может получить после окончания срока его полномочий и в случае отставки. При этом бывший президент получает право отказаться от полномочий сенатора.



Ранее рабочая группа по поправкам Конституции предложила увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, из них семь сенаторов будут занимать эту должность пожизненно.