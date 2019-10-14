ИА «Ореанда-Новости». Судья Конституционного суда Константин Арановский выступил с критикой системы высшего образования в стране, пишет «Коммерсант».



Арановский отметил, что он не доверяет дипломам российских вузов. Судья подчеркнул, что те деньги, которые были потрачены на образовательные реформы, нужно было отправить «на достойную оплату преподавательского труда».



Судья отметил, что на такие мысли об образовании его натолкнуло обращение в КС бывшего бизнесмена Михаила Чайковского. Его не признали безработным и отказались назначать пособие, так как у него не было справки «о среднем заработке с последнего места работы» и «документа, удостоверяющего квалификацию». В итоге суд решил, что гражданин, если у него был долгий перерыв в работе, может быть признан безработным и без этого документа.