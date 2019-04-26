ИА «Ореанда-Новости» В ночь на 26 апреля в одном из спальных районов Костромы неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в офисе круглосуточного обслуживания Сбербанка и похитили деньги. Возле места происшествия обнаружены баллоны, похожие на ёмкости для сжиженного газа. Взрыв был такой мощности, что пострадал не только банкомат, но и само помещение: оконные рамы выбиты, повреждена входная дверь.

Областное Управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». На месте преступления работают сотрудники оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного налётчиками ущерба. Ведётся розыск подозреваемых.