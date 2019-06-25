ИА «Ореанда-Новости». На трассе Краснодарского региона водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом, как сообщает Северо-Кавказский филиал РЖД.

При этом машинист постарался применить экстренное торможение, но столкновение было не избежать из-за небольшого расстояния между объектами. К счастью, никто не пострадал. График движения поездов в этот день сохранился прежним, несмотря на происшествие.