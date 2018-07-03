



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В центре города Краснодара произошло возгорание торгового центра «Северяне», который расположен по адресу – Уральская, 210. Огонь охватил 800 квадратных метров территории торгового дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По информации, предоставленной ведомством, известно, что на диспетчерский пульт городской пожарно-спасательной организации поступило сообщение о том, что в торговом центре произошёл пожар. На место происшествие для ликвидации огня прибыли девяносто спасателей и двадцать единиц техники. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет.

По словам очевидцев, густой тёмный дым длительное время продолжает подниматься над зданием. Также свидетели отмечают, что слышали какой-то шум, исходящий из стен торгового дома, напоминающий грохот, будто бы внутри произошло обрушение стены. Также местные жители отмечают, что огонь перекинулся на другое здание, расположенное рядом с торговым центром «Северяне».





Стало известно, что из складских помещений горящего здания был выведен один человек. Продавец соседнего магазина рассказал, что эвакуация в других зданиях не проводилась. Он также отметил, что недалеко от места происшествия находится автозаправка, однако переживать не о чем, так как спасатели побеспокоились об этом и защитили территорию. По словам очевидца, открытый огонь можно увидеть под кровлей торгового дома, а крыша здания, которое находится по близости, частично обрушена.





Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметил, что авиационные службы МЧС РФ приведены в готовность. Напомним, что весной текущего года первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко утверждал, что торговые дома Кубани были тщательно проверены после трагических событий в Кемерове, когда пожар в торговом центре унёс жизни шестидесяти человек. В ходе проверок был обнаружен ряд нарушений за исключением 2-3 зданий. Каждому торговому центру было поручено устранить ошибки в течение одного месяца.