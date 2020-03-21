ИА «Ореанда-Новости». На Кубани было ликвидировано крупное производство контрафактных сигарет мировых брендов, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что оборот производства был около 500 миллионов рублей ежемесячно.



В подпольных цехах полного цикла производили сигареты марок Marlboro, Winston, L&M, Fast, Dontabak, «Космос». Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.