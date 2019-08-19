Таким образом, магазин внедряет новые способы оплаты.

Новая технология, согласно которой можно произвести оплату с помощью функции распознавания лица, называется Selfietopay. В настоящее время два краснодарских магазина «Магнит» заняты тестированием данной технологии. При успешном окончании эксперимента расплатиться за покупки в пилотных магазинах можно будет на постоянной основе.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы российской компании розничной торговли «Магнит», в магазинах установлены терминалы оплаты, сканирующие лицо покупателя. Таким образом, покупатель может не иметь при себе наличных средств или банковских карт, однако, уйти с покупками всё же станет реальностью. Кроме того, в компании отметили, что эта новая технология значительно экономит время, проводимое покупателями в кассовой зоне.

Руководство «Магнита» готово рассмотреть и другие варианты, кроме технологии Selfietopay. Оно готово разместить на своих торговых точках и другие эффективные программно-аппаратные комплексы. Основным критерием при выборе компании станет удобство и надёжность покупателей с использованием селфи при совершении покупок в «Магните».

Напомним, что ранее публичное акционерное общество «Сбербанк» анонсировал новую технологию оплаты с помощью биометрических данных. К ним относится отпечаток пальца и сканирование лица. Сбербанк совместно с сетью продуктовых магазинов «Азбука вкуса» внедрил её для своих пользователей. Стоит отметить, что данный способ оплаты действует в нескольких десятках магазинов, расположенных на территории столицы государства.