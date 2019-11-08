ИА «Ореанда-Новости». На красноярского ребёнка накинулась стая бродячих собак.

Сообщается, что ребёнок доставлен в больницу. После нападения собак у него были обнаружены травмы средней тяжести. Также было наложено несколько швов. На данный момент он находится в стационаре.

Следственный комитет по региону уже начал проверку.

На помощь ребёнку кинулась женщина, работавшая продавщицей в ближайшем магазине. Она прогнала животных и помогла ему выбраться из ямы.

Городская администрация также взяла дело под контроль и занялась проверкой обстоятельства дело.

Ранее от жителей Ленинского района Красноярска уже поступали просьбы отловить животных.