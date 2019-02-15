В Красноярске из-за взрыва бытового газа в жилом доме погибли два человека
ИА «Ореанда-Новости». Вечером в День всех влюблённых,14 февраля, в одном из жилых домов в Красноярске произошёл хлопок бытового газа. В результате взрыва обрушилась часть здания. Изначально информировали об одной погибшей женщине. Число жертв возросло до двух человек, сообщили в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по региону.
Трагедия произошла в трёхэтажном жилом доме №3 по улице Кандагарской – частично обрушились второй и третий этажи здания.
К утру 15 января спасатели завершили аварийно-спасательные работы, завалы на месте происшествия были разобраны. По данным МЧС, всего найдено погибшими в результате трагедии два человека. В разборе обломков дома было задействовано пять спасательных машин, строительный мусор вывозили два автомобиля «КамАЗ», всего было расчищено и вывезено 67 куб. метров обломков.
Спасли 12 человек, двое из которых дети.
По факту взрыва следователями было возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
На сайте местной мэрии сказано, что в ближайшее время Администрация Красноярска рассматривает возможность расселения жильцов дома. Члены специально созданной комиссии по ЧС решат этот вопрос.
Известно, что жильцов эвакуировали из здания. Пострадавшим предложили временное убежище в городском центре социального обслуживания «Родник». Только четверо жителей дома согласились на эти условия.
Последний случай взрыва бытового газа в России, который унёс жизни людей, произошёл 14 января в городе Шахты Ростовской области.
У здания частично обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Пятеро человек, проживающих там, погибли, семерых спасли.
Самым громким случаем за последнее время стало обрушение жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Обрушился целый подъезд.
Из-под обломков были извлечены тела 39 человек. Шесть человек выжили и были госпитализированы.
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