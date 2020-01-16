16.01.2020, 16:44
В Красноярске семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика, сообщает издательство «Комсомольская правда. Красноярск».
В женскую консультацию обратилась мать с девочкой-подростком. Врачи подтвердили факт беременности и поставили срок в 7 недель. По словам девочки, которой сейчас 13 лет, она забеременела от мальчика из четвёртого класса. Школьные учителя отметили, что у семиклассницы сложный характер, а их семья стоит на учёте у социальной службы.
Шокирующий инцидент прокомментировал врач-педиатр Николай Скоробогатов. Он указал, что фактически дети этих возрастов уже могли войти в репродуктивную стадию развития. Но Николай Скоробогатов также отметил, что данный факт необходимо подтвердить при помощи специального анализа, который надо сдать 10-летнему мальчику. Педиатр указал на возможность, что отцом будущего ребёнка может быть кто-то другой.
В женскую консультацию обратилась мать с девочкой-подростком. Врачи подтвердили факт беременности и поставили срок в 7 недель. По словам девочки, которой сейчас 13 лет, она забеременела от мальчика из четвёртого класса. Школьные учителя отметили, что у семиклассницы сложный характер, а их семья стоит на учёте у социальной службы.
Шокирующий инцидент прокомментировал врач-педиатр Николай Скоробогатов. Он указал, что фактически дети этих возрастов уже могли войти в репродуктивную стадию развития. Но Николай Скоробогатов также отметил, что данный факт необходимо подтвердить при помощи специального анализа, который надо сдать 10-летнему мальчику. Педиатр указал на возможность, что отцом будущего ребёнка может быть кто-то другой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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