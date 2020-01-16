В женскую консультацию обратилась мать с девочкой-подростком.Школьные учителя отметили, что у семиклассницы сложный характер, а их семья стоит на учёте у социальной службы.Шокирующий инцидент прокомментировал врач-педиатр Николай Скоробогатов.Но Николай Скоробогатов также отметил, что данный факт необходимо подтвердить при помощи специального анализа, который надо сдать 10-летнему мальчику. Педиатр указал на возможность, что отцом будущего ребёнка может быть кто-то другой.