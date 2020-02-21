ИА «Ореанда-Новости». Житель Красноярска из-за конфликта на дороге распылил беременной женщине газ в лицо.

В Красноярске водитель распылил в лицо беременной женщине газовый баллончик. Причиной такого поступка стал конфликт на дороге. Об этом рассказала пресс-служба полиции города.

Сообщается, что один автомобиль подрезал другой. Водитель-мужчина выбрался из автомобиля, подошёл ко второй машине и начал выяснять отношения. Затем он сделал резкий жест рукой в сторону водителя. После этого женщина-водитель выбежала из автомобиля и начала вытирать лицо снегом.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Медики сообщили, что беременная женщина получила химический ожог глаз. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.