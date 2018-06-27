ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В городе Красноярск, на острове Татышев, несколько дней назад всплыл труп. В сети появилось видео.



Тело мужчины, голова которого обмотана целым комком водорослей, выплыла на берег. Очевидцы сняли картину на видео. Несмотря на произошедшее, двое мужчин продолжили как ни в чем не бывало купаться в нескольких метрах от трупа.

Также на некотором расстоянии от жертвы происшествия в воде стояла группа подростков и заинтересованных, бурно обсуждающая произошедшее.

Из-за мутной воды не видно в каком состоянии находится тело пострадавшего. Голову также не рассмотреть, так как она и часть тела покрыты большим комом длинных водорослей.

Очевидцы вызвали охранников порядка и спасателей, тело вытащили на сушу.

До этого сообщалось о пропаже мужчины с острова Татышев. 23 июня ныне погибший, чтобы спастись от жары, пошел искупаться в водоем и утонул. Спасатели не смогли найти его тело. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это уже далеко не первый подобный случай: за прошедшие выходные в Красноярском крае утонуло уже шесть человек, причем все - представители сильного пола.

23 июня извлекали тело местного жителя из озера близ «Бархатного пляжа» Березовского района. Затем с Октябрьского моста рядом с супермаркетом «О’Кей» упал и разбился о воду другой мужчина. Нашли его уже только у моста «777». Около гостиницы «Маяк» на Дубровинского в воду тоже упал мужчина, но остался жив - его смогли вытащить другие красноярцы.

На тех же выходных спасатели поехали в поселок Усть-Тунгуска на операцию по поиску мужчины, который исчез рядом с рекой Енисей 20 июня. Его так и не нашли.

24 июня, рядом с Бородино, в озере тоже утонул человек. Его тело нашли и передали МВД. В тот же день в пруду около Тигрицкого также погиб мужчина. Его труп нашли.

За день до этого близ села Чирикова в «Светлицком» исчез человек, его тело так и не нашли.