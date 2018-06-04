ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня стало известно, что в Красноярске задержано более десяти пособников террористических ячеек. Эти граждане вербовали людей для своей религиозной террористической группы.

Это прокомментировал Алексей Леонков, он является военным экспертом и директором журнала «Арсенал Отечества». Он считает, что новость о том, что федеральная служба безопасности взяла под стражу одиннадцать человек, которые каким либо образом были связанны с террористической деятельностью, говорит об эффективной работе спецслужб России.

Всех вербовщиков «повязали» в Красноярске, они искали людей, готовых стать террористами в Сирии и в Афганистане. Они помогали вступившим в секту боевикам отправится на войну в эти страны, организовывали переправку.

Как рассказали в пресс-службе федеральной службы безопасности, эти граждане распространяли террористские убеждения. Пропаганду вели с помощью видеозаписей, на которых были записаны речи исламских проповедников. Вербовать пытались там, где жили, также ходили по точкам общепита.

В ведомстве уточнили, что среди их личных вещей была найдена запрещённая религиозная литература.

Что касается лидера группы, сам он поддерживал общение с международными группировками боевиков за рубежом. Он и был ответственен за переправку людей к ним, проинформировали в краевом управленим службы безопасности.

До этого спецслужбы задержали в мае ещё двух организаторов, которые содействовали запрещённой террористической деятельности.

По словам Алексея Леонкова, ФСБ сработало и продолжает работать эффективно, но сложность выявления таких преступников заключается в том, что большинство вербовщиков работает через интернет, ищут бойцов там. Та же электронная почта и мессенджеры дают возможность им вести скрытые диалоги длительное время. Такая работа требует длительное время, выявления их идут постоянно.

Если информация подтверждается, что группировка связана с вербовкой или «схронами», начинается оперативная работа по ликвидации.



На видео кадры спецоперации в Новом Уренгое, источник ЦОС ФСБ России (27 апреля 2018 года)

