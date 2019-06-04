04.06.2019, 00:20
В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами
ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «Интерфакс».
Огонь может перекинуться на соседние постройки. Склад находится на улице Котельникова, огонь пока не локализован.
Всего огнем охвачена тысяча квадратных метров. Пожару присвоили второй уровень сложности. К складу направлена лабораторию для замеров концентраций предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Огонь может перекинуться на соседние постройки. Склад находится на улице Котельникова, огонь пока не локализован.
Всего огнем охвачена тысяча квадратных метров. Пожару присвоили второй уровень сложности. К складу направлена лабораторию для замеров концентраций предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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