Огонь может перекинуться на соседние постройки. Склад находится на улице Котельникова, огонь пока не локализован.Всего огнем охвачена тысяча квадратных метров. Пожару присвоили второй уровень сложности. К складу направлена лабораторию для замеров концентраций предельно допустимых концентраций вредных веществ.