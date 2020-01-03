ИА «Ореанда-Новости». Глава Козульского района Красноярского края обвиняется в получении взятки.

Пресс-служба регионального главка СК сообщила о том, что главу Козульского района Красноярского края обвиняют в получении крупной взятки. В ведомстве уточнили, что обвиняемый арестован.

По данным правоохранительных органов, местный бизнесмен передал главе района 100 тысяч рублей. Эта сумма была одной из частей крупной взятки размером в 350 тысяч рублей. Взятка полагалась за помощь в заключении контракта на ремонт крыши бюджетного учреждения.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело.

Кроме того, следователи подозревают, что данный эпизод не был единственным в преступной деятельности чиновника.