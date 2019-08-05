ИА «Ореанда-Новости». Из-за взрывов и пожара на складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края из населённых пунктов, которые расположены рядом, эвакуируют почти тысячу жителей, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что 67 человек эвакуируют в Заборке, 430 - в Малом Улуе, 153 человека - в Каменке, а также 257 детей и 66 сотрудников вывозят из летнего лагеря в поселке Сокол.



Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности. Ранее стало известно, что взрывы начались на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.