ИА «Ореанда-Новости». Пожарные Красноярского края локализовали пожар в магазине строительных материалов.

Пожарные сумели локализовать крупный пожар площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в магазине строительных материалов на станции Минино Красноярского края. О локализации крупного возгорания сообщили в главке МЧС края.

Представитель главка рассказал, что пожар был локализован в 16:41 по московскому времени. Пострадавших и погибших в возгорании нет.

Ранее МЧС сообщали о том, что площадь пожара перевалила за отметку в 1,2 тысячи квадратных километров. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. На месте продолжается тушение. В нём работают 30 человек и 10 единиц техники.