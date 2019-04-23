ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске выявили и пресекли деятельность террористической ячейки, которая вербовала студентов для отправки в Афганистан. Операцию проводили местные оперативники ФСБ совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.

Террористическая ячейка вербовала студентов в МТО ИГИЛ*, организаторами ячейки в Красноярске были студены одного и краевых вузов, сообщает управление ФСБ по Красноярскому краю.

На протяжении двух лет (с 2016 по 2018) Нарзуллоев и Кодиров привлекали студентов к участию в структурах ИГИЛ* в Афганистане, после их идеологической работы в Афганистан уехало шесть студентов.

Нарзуллоев и Кодиров признаны виновными в содействии террористической деятельности. Им назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Ещё один человек, знавший о ячейке, получил штраф 25 тысяч рублей за несообщение о преступлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.