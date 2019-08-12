12.08.2019, 11:31
В Красноярском крае в палатке обнаружили тела четырёх туристов
ИА "Ореанда-Новости" Тела четырёх человек были найдены недалеко от посёлка Новоангарск в Красноярском крае.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета РФ по региону.
Согласно информации, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырёх туристов. По предварительным данным, у погибших присутствуют признаки отравления газом.
По факту случившегося Следственные органы начали проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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