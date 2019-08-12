ИА "Ореанда-Новости" Тела четырёх человек были найдены недалеко от посёлка Новоангарск в Красноярском крае.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета РФ по региону.

Согласно информации, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырёх туристов. По предварительным данным, у погибших присутствуют признаки отравления газом.

По факту случившегося Следственные органы начали проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.