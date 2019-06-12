12.06.2019, 16:12
В Кремль на церемонию госпремии пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
ИА «Ореанда-Новости». На торжественное вручение государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке с надписью «Я/Мы Иван Голунов».
Издание The Bell отмечает, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр». Отметим, что, по информации телеканала «Дождь», сегодня на митинге в Москве прежде всего задерживали участников акции в таких футболках.
В День России в Кремле президент Владимир Путин вручал награды за выдающиеся достижения в области науки, искусства и гуманитарной деятельности.
Издание The Bell отмечает, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр». Отметим, что, по информации телеканала «Дождь», сегодня на митинге в Москве прежде всего задерживали участников акции в таких футболках.
В День России в Кремле президент Владимир Путин вручал награды за выдающиеся достижения в области науки, искусства и гуманитарной деятельности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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