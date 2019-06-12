Издание The Bell отмечает, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр». Отметим, что, по информации телеканала «Дождь», сегодня на митинге в Москве прежде всего задерживали участников акции в таких футболках.В День России в Кремле президент Владимир Путин вручал награды за выдающиеся достижения в области науки, искусства и гуманитарной деятельности.