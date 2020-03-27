ИА «Ореанда-Новости» . В Кремле предварительно наметили новые даты проведения голосования по поправкам в Конституцию: это 27 мая и 3 июня. Об этом сообщает издание «РБК».

В президентской администрации предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Речь идёт о 27 мая и 3 июня, сказали источники РБК в Кремле. Обе даты ориентировочные, поскольку нет ясности, какова будет обстановка в связи с распространением коронавируса в стране.

В Кремле по-прежнему придерживаются концепции о проведении плебисцита в середине недели

Кроме того, конец мая и начало июня — это оптимальное время для проведения голосования в случае, если ситуация, связанная с распространением коронавируса, уже стабилизируется.