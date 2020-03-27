27.03.2020, 21:10
В Кремле наметили предварительные даты голосования по изменениям в Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». В Кремле предварительно наметили новые даты проведения голосования по поправкам в Конституцию: это 27 мая и 3 июня. Об этом сообщает издание «РБК».
В президентской администрации предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Речь идёт о 27 мая и 3 июня, сказали источники РБК в Кремле. Обе даты ориентировочные, поскольку нет ясности, какова будет обстановка в связи с распространением коронавируса в стране.
В Кремле по-прежнему придерживаются концепции о проведении плебисцита в середине неделиКроме того, конец мая и начало июня — это оптимальное время для проведения голосования в случае, если ситуация, связанная с распространением коронавируса, уже стабилизируется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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