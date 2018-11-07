ИА «Ореанда-Новости». Возможно ли, что после состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс отношения между Россией и США ухудшатся? Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле считают, что в ближайшем будущем вряд ли стоит надеяться на нормализацию отношений между американскими и российскими властями. Диалог необходим, в том числе по таким серьёзным вопросам, как контроль за вооружениями - но проблемы невозможно решить без общения.

По предварительным итогам промежуточных выборов республиканцы заняли 51 место в Сенате из 100, но утратили позиции в Палате представителей (218 мест). Теперь в ней лидируют демократы, которые могут блокировать инициативы Белого дома. При сохранении в Сенате республиканского большинства президент США Дональд Трамп защищён от импичмента.

Что обещает России такая расстановка сил? Демократы будут поощрять новые санкции, при этом у республиканцев не найдётся возражений, иначе это бросит тень на Трампа (демократы уверены, что к его выборам причастна Москва). Как только Конгресс начнёт рассматривать очередные санкции, на российском рынке стоит ожидать значительную волатильность, считают аналитики финансовой компании «Альпари».

Ожидать ли ещё большего охлаждения отношений между двумя странами? По мнению пресс-секретаря Пескова, на данный момент всё уже слишком сложно. Он добавил, что Российская Федерация никогда не вмешивалась в выборы, происходящие в иностранных государствах, в том числе в США.

Госдеп США уже заявил о том, что необходимо вводить второй пакет экономических санкций. Они касаются нашумевшего «дела Скрипалей». В США не уверены в том, что в России соблюдают законодательство о химоружии. Напомним, в конце августа Госдеп ввёл в действие первый пакет мер за то, что в Великобритании якобы применили отравляющее вещество «Новичок»: тогда под запретом оказались ввозимые в Россию технологии и товары, имеющие отношение к национальной безопасности. На сегодня Америка не видит гарантий того, что Россия не применяет химическое оружие.