10.12.2018, 15:49
В Кремле обвинения России в организации протестов во Франции назвали клеветой
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинение Украины в том, что акции протеста во Франции организовала российская сторона, являются клеветой.
Песков отметил, что митинги протеста в Париже – это внутреннее дело Франции. «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заявил пресс-секретарь главы российского государства.
Он также подчеркнул, что Россия очень ценит отношения с Парижем, две страны сейчас активно работают над развитием взаимовыгодного сотрудничества, пишет «Интерфакс». «Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», - заявил Песков.
Накануне Служба безопасности Украины выступила с заявлением о том, что российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции. В качестве доказательства, СБУ представила фотографии, на которой запечатлены два человека в жёлтых жилетах, которые держат в руках флаг самопровозглашенной ДНР. Украина заявила, что на снимке изображен Сорлин Фабрис. Он является членом аналитического центра «Катехон», который возглавляет российский политик Константин Малофеев. Ещё один мужчина на фото, по мнению Киева, - Ксавье Моро, который является гражданином России и участвует в движении «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
Украина призвала разобраться в ситуации и отметила, что Россия может организовать подобные акции протеста во всех европейских странах.
Митинги протеста проходят во Франции уже третью неделю. Сначала митингующие выступали против повышения цен на бензин, однако потом к ним примкнули те, кто недоволен политикой государства в целом. Власти Франции пошли на уступки и отменили повышение цен на топливо, но протесты не прекращаются. Только за минувшие выходные в стране были задержаны 1,3 тысячи человек. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что среди тех, кто сегодня устаивает акции протеста, есть представители как ультралевых, так и ультраправых политических движений, призывавшие к насилию.
Песков отметил, что митинги протеста в Париже – это внутреннее дело Франции. «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заявил пресс-секретарь главы российского государства.
Он также подчеркнул, что Россия очень ценит отношения с Парижем, две страны сейчас активно работают над развитием взаимовыгодного сотрудничества, пишет «Интерфакс». «Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», - заявил Песков.
Накануне Служба безопасности Украины выступила с заявлением о том, что российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции. В качестве доказательства, СБУ представила фотографии, на которой запечатлены два человека в жёлтых жилетах, которые держат в руках флаг самопровозглашенной ДНР. Украина заявила, что на снимке изображен Сорлин Фабрис. Он является членом аналитического центра «Катехон», который возглавляет российский политик Константин Малофеев. Ещё один мужчина на фото, по мнению Киева, - Ксавье Моро, который является гражданином России и участвует в движении «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
Украина призвала разобраться в ситуации и отметила, что Россия может организовать подобные акции протеста во всех европейских странах.
Митинги протеста проходят во Франции уже третью неделю. Сначала митингующие выступали против повышения цен на бензин, однако потом к ним примкнули те, кто недоволен политикой государства в целом. Власти Франции пошли на уступки и отменили повышение цен на топливо, но протесты не прекращаются. Только за минувшие выходные в стране были задержаны 1,3 тысячи человек. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что среди тех, кто сегодня устаивает акции протеста, есть представители как ультралевых, так и ультраправых политических движений, призывавшие к насилию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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