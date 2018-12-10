Песков отметил, что митинги протеста в Париже – это внутреннее дело Франции. «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заявил пресс-секретарь главы российского государства., пишет «Интерфакс». «Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», - заявил Песков.. Украина заявила, что на снимке изображен Сорлин Фабрис. Он является членом аналитического центра «Катехон», который возглавляет российский политик Константин Малофеев. Ещё один мужчина на фото, по мнению Киева, - Ксавье Моро, который является гражданином России и участвует в движении «Восток Франция — Солидарность Донбасс».Митинги протеста проходят во Франции уже третью неделю. Сначала митингующие выступали против повышения цен на бензин, однако потом к ним примкнули те, кто недоволен политикой государства в целом. Власти Франции пошли на уступки и отменили повышение цен на топливо, но протесты не прекращаются. Только за минувшие выходные в стране были задержаны 1,3 тысячи человек. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что среди тех, кто сегодня устаивает акции протеста, есть представители как ультралевых, так и ультраправых политических движений, призывавшие к насилию.