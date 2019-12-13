13.12.2019, 12:56
В Кремле отреагировали на сообщение о рекордной убыли населения
ИА «Ореанда-Новости». Комментируя данные Росстата, которые показывают, что в 2019 году в РФ убыль населения за последние 11 лет станет самой высокой, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечает, что власти направляют усилия на то, чтобы минимизировать последствия демографической ямы, которая обусловлена наследием истории государства.
Дмитрий Песков подчеркнул, что "россияне сейчас несут на своих плечах наследие прошлых десятилетий".
Он отметил, что нацпроект в области демографии направлен на минимизацию последствий демографической ямы. Также он заявил, что для решения этой проблемы имеется целый набор мер, призванных поспособствовать в плане роста населения переводу ситуации от знака "минус" в знак "плюс".
Дмитрий Песков подчеркнул, что "россияне сейчас несут на своих плечах наследие прошлых десятилетий".
Он отметил, что нацпроект в области демографии направлен на минимизацию последствий демографической ямы. Также он заявил, что для решения этой проблемы имеется целый набор мер, призванных поспособствовать в плане роста населения переводу ситуации от знака "минус" в знак "плюс".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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