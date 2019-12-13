Он отметил, что нацпроект в области демографии направлен на минимизацию последствий демографической ямы. Также он заявил, что для решения этой проблемы имеется целый набор мер, призванных поспособствовать в плане роста населения переводу ситуации от знака "минус" в знак "плюс".