ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента прокомментировал прогноз Кудрина о возможном росте бедности. Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на точку зрения Кудрина.

По мнению пресс-секретаря Путина, слова главы Счётной палаты можно воспринимать как мнение серьёзного экономиста. Однако необходимо рассматривать всё в комплексе и понимать тренды более детально, прежде чем делать выводы.

Также Песков отметил, что мировые и российские рынки сейчас находятся в «состоянии пилы».

Ранее Алексей Кудрин заявил, что в этом году в России может произойти рост бедности. Бюджет страны при нынешнем курсе потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдёт, считает глава Счётной палаты.щи звучания.