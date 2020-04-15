ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента оценил введение в столице РФ пропускного режима. По мнению Дмитрия Пескова, такое ужесточение ограничений является вынужденной мерой, так как москвичи и гости столицы вовремя не проявили должной дисциплинированности.

Песков рассказал, что в настоящее время на систему здравоохранения Москвы оказывается наибольшая нагрузка. Он выразил сожаление, что жители Москвы и гости столицы не соблюдали режим самоизоляции. Это вынудило власти пойти на введение пропускной системы.

Также пресс-секретарь президента заявил, что цель данных мер одна – обеспечить режим самоизоляции, который позволит сначала выйти на плато, а потом уже перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы. В начале реализации системы возможны трудности, однако всё наладится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит на территории столицы специальные пропуска на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте.