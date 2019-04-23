Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в Северной Корее подчёркивают, что Ким Чен Ын едет в Россию сразу после переизбрания председателем Госсовета КНДР. Ушаков также отметил, что о встрече сообщают практически накануне из-а договорённостей с Северной Кореей.Он принёс извинения за то, что о встрече никого не проинформировали заблаговременно. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы не распространять в СМИ информацию о грядущем визите.