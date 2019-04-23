23.04.2019, 16:18
В Кремле подтвердили, что Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке 25 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын впервые встретятся 25 апреля во Владивостоке, сообщили в Кремле.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в Северной Корее подчёркивают, что Ким Чен Ын едет в Россию сразу после переизбрания председателем Госсовета КНДР. Ушаков также отметил, что о встрече сообщают практически накануне из-а договорённостей с Северной Кореей.
Он принёс извинения за то, что о встрече никого не проинформировали заблаговременно. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы не распространять в СМИ информацию о грядущем визите.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в Северной Корее подчёркивают, что Ким Чен Ын едет в Россию сразу после переизбрания председателем Госсовета КНДР. Ушаков также отметил, что о встрече сообщают практически накануне из-а договорённостей с Северной Кореей.
Он принёс извинения за то, что о встрече никого не проинформировали заблаговременно. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы не распространять в СМИ информацию о грядущем визите.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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