ИА "Ореанда-Новости" Вчера в Кремле были подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года – 2019». Участие в нём приняли свыше восьмидесяти семей со всей территории страны.

Согласно условиям организации конкурса, всего было представлено пять номинаций. Восемьдесят пар российских семей боролись за звание самой многодетной семьи, сельской семьи, молодой семьи и других. Одной из самых популярных номинаций стала «Многодетная семья». Победу в ней одержала семья Богдановых, представляющих Ямало-Ненецкий автономный округ. Дмитрий и Наталья в браке уже двадцать восемь лет, у них есть шесть детей, они помогают воспитывать также шесть внуков. Одним из ярких лауреатов в этой номинации также стали супруги Клементовых, которые воспитывают шесть собственных и двенадцать приёмных детей. В номинации «Золотая семья» победила воронежская чета Горшук. Их совместная жизнь насчитывает шестьдесят три года. А победа в конкурсе стала подарком ко дню рождения Инны Горшук. Приз в категории «Хранители традиций» присудили семье Талеевых. По словам Вероники Талеевой, в их семье чтят ненецкую культуру и бережно передают её из поколения в поколение. Самой многочисленной стала номинация «Сельская семья» - участие в ней приняла сразу двадцать одна семья. Отметим, что вчера отметили и только что вступивших брак супругов – им вручили приз в номинации «Молодая семья».

На мероприятии присутствовала уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Она отметила, что такое небольшое, на первый взгляд, дело как проведение конкурса «Семья года» может иметь большие последствия для подрастающего поколения. Детский омбудсмен также пожелала счастья всем супружеским парам и их детям.

Напомним, что конкурс проводится при поддержке министерства труда и социальной защиты России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.