ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению кремлёвской администрации, власти в Екатеринбурге «корректно ведут разговор» и прилагают усилия, чтобы разобраться в конфликте, связанном с вопросом о строительстве храма на месте сквера.

Песков обнаружил хорошую осведомлённость о ходе переговоров екатеринбургской администрации с населением. «…Местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями. Мы также знаем, что местные власти предлагали и альтернативные площадки для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан, жителей этого района», сказал представитель президента, добавив, что эту работу следует продолжить.

Протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга начались 13 мая. Губернатор региона Евгений Куйвашев призвал стороны к переговорам и предложил своё посредничество. В итоге было принято решение продолжить стройку, и 14 мая протесты возобновились. На следующий день стало известно о привлечении к административной ответственности 26 участников акций.