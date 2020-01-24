Накануне стало известно о том, что в Германии приняли решение передать России 12 миллионов евро. Эти деньги будут потрачены на то, чтобы модернизировать госпиталь для ветеранов. Кроме того, часть этих средств используют для создания германо-российского центра встреч.Песков заявил, что инициативу германских властей в год 75-летия Победы можно лишь приветствовать. При этом он отметил, что необходимо помнить и о той поддержке , которая оказывается ветеранам со стороны российского правительства.Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда фашистской Германией продолжалась почти 900 дней.