24.01.2020, 13:50
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
ИА «Ореанда-Новости». Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Накануне стало известно о том, что в Германии приняли решение передать России 12 миллионов евро. Эти деньги будут потрачены на то, чтобы модернизировать госпиталь для ветеранов. Кроме того, часть этих средств используют для создания германо-российского центра встреч.
Песков заявил, что инициативу германских властей в год 75-летия Победы можно лишь приветствовать. При этом он отметил, что необходимо помнить и о той поддержке , которая оказывается ветеранам со стороны российского правительства.
Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда фашистской Германией продолжалась почти 900 дней.
Накануне стало известно о том, что в Германии приняли решение передать России 12 миллионов евро. Эти деньги будут потрачены на то, чтобы модернизировать госпиталь для ветеранов. Кроме того, часть этих средств используют для создания германо-российского центра встреч.
Песков заявил, что инициативу германских властей в год 75-летия Победы можно лишь приветствовать. При этом он отметил, что необходимо помнить и о той поддержке , которая оказывается ветеранам со стороны российского правительства.
Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда фашистской Германией продолжалась почти 900 дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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