Недавно в газете "Коммерсант" появилась публикация о том, что социологи 2019 год намерены назвать лидером по количеству уличных акций. По информации, предоставленной Центром социально-трудовых прав, в Рф в третьем квартале нынешнего года было 580 протестов, с начала года прошло 1443 акций. Это рекордные цифры за последние годы.Отвечая на вопрос, согласны ли с этой оценкой социологов в Кремле, Песков заявил, что нет, сказав, что "это присутствовало всегда".