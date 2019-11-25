25.11.2019, 13:07
В Кремле заявили, что лидером по числу акций протеста 2019 год не является
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал о том, что в Кремле считают, что нынешний год не стал лидером по количеству акций протеста в России. По словам Дмитрия Пескова, такая ситуация является обычным фоном.
Недавно в газете "Коммерсант" появилась публикация о том, что социологи 2019 год намерены назвать лидером по количеству уличных акций. По информации, предоставленной Центром социально-трудовых прав, в Рф в третьем квартале нынешнего года было 580 протестов, с начала года прошло 1443 акций. Это рекордные цифры за последние годы.
Отвечая на вопрос, согласны ли с этой оценкой социологов в Кремле, Песков заявил, что нет, сказав, что "это присутствовало всегда".
Недавно в газете "Коммерсант" появилась публикация о том, что социологи 2019 год намерены назвать лидером по количеству уличных акций. По информации, предоставленной Центром социально-трудовых прав, в Рф в третьем квартале нынешнего года было 580 протестов, с начала года прошло 1443 акций. Это рекордные цифры за последние годы.
Отвечая на вопрос, согласны ли с этой оценкой социологов в Кремле, Песков заявил, что нет, сказав, что "это присутствовало всегда".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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