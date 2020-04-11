ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принимали, пишет «Коммерсант».



Песков подчеркнул, что Парад состоится в любом случае. Однако его могут провести не 9 мая, а позже.



Пресс-секретарь главы государства отметил, что решение о переносе будут принимать с учётом эпидемиологической ситуации в стране.



Всего в России коронавирусом уже заразились более 12 тысяч человек. При этом специалисты говорят о том, что пик эпидемии ещё не пройден.