11.04.2020, 15:52
В Кремле заявили, что Парад Победы обязательно состоится
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принимали, пишет «Коммерсант».
Песков подчеркнул, что Парад состоится в любом случае. Однако его могут провести не 9 мая, а позже.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что решение о переносе будут принимать с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
Всего в России коронавирусом уже заразились более 12 тысяч человек. При этом специалисты говорят о том, что пик эпидемии ещё не пройден.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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