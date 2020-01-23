23.01.2020, 18:46
В крови 8-месячного ребёнка был обнаружен спайс
ИА «Ореанда-Новости». В крови 8-месячного ребёнка был обнаружен спайс. Об этом сообщает канал «112»в сети Telegram.
В Клинскую больницу Подмосковья поступил малыш Артём, 2019 года рождения, в состоянии комы. Медперсонал провёл все необходимые анализы и процедуры. По полученным данным врачи сделали вывод, что 8-месячный ребёнок был отравлен наркотический веществом. Сотрудники правоохранительных органов в этот же день отвезли родителей мальчика на освидетельствование. Результаты анализов показали, что они не употребляли наркотиков.
По словам родителей Артёма, они не знают, как в кровь ребёнка попал спайс. Стоит отметить, что малыш был переведён из реанимационного отделения в обычную палату. Здоровью Артёма сейчас ничего не угрожает. Полицейские проводят дальнейшее расследование.
В Клинскую больницу Подмосковья поступил малыш Артём, 2019 года рождения, в состоянии комы. Медперсонал провёл все необходимые анализы и процедуры. По полученным данным врачи сделали вывод, что 8-месячный ребёнок был отравлен наркотический веществом. Сотрудники правоохранительных органов в этот же день отвезли родителей мальчика на освидетельствование. Результаты анализов показали, что они не употребляли наркотиков.
По словам родителей Артёма, они не знают, как в кровь ребёнка попал спайс. Стоит отметить, что малыш был переведён из реанимационного отделения в обычную палату. Здоровью Артёма сейчас ничего не угрожает. Полицейские проводят дальнейшее расследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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