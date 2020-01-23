Об этом сообщает канал «112»в сети Telegram.В Клинскую больницу Подмосковья поступил малыш Артём, 2019 года рождения, в состоянии комы. Медперсонал провёл все необходимые анализы и процедуры. По полученным данным врачи сделали вывод, что 8-месячный ребёнок был отравлен наркотический веществом.По словам родителей Артёма, они не знают, как в кровь ребёнка попал спайс. Стоит отметить, что малыш был переведён из реанимационного отделения в обычную палату.Полицейские проводят дальнейшее расследование.