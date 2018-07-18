



ИА «Ореанда-Новости» . Бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в начале недели. Генерал-майору Александру Дрыманову вменяют в вину получение особо крупной взятки.

Свидетельства на коррупционное преступление Дрыманова дал бывший заместитель генерал-майора Денис Никандров.



Он был арестован 2 года назад за получение крупной взятки от вора в законе Шакро Молодого. Ещё тогда Дрыманова стали подозвать в коррупционных действиях, но дело не было возбуждено.





Денис Никандров сообщил следователям информацию, согласно которой, он передал генерал-майору крупную сумму денежных средств, желая высказать благодарность за получение Никандровым кресла первого заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.





Источники сообщают, что сейчас проводятся действия по поиску доказательств вины Александра Дрыманова, возможно, будут выявлены еще несколько эпизодов взяточничества с его участием. Также сообщается, что работа в отношении бывшего руководителя СКР по Москве велась в течение полугода, за это время были обнаружены доказательства в его причастности к получению взяток.



Александру Дрыманову инкриминируют получение 200 тысяч долларов. Эти деньги являлись частью подкупа в миллион долларов, которые передали представители криминальных структур высокопоставленным должностным лицам в следственном комитете.





Официального заявления от представителей Следственного комитета в средства массовой информации пока не поступало. Сам Александр Дрыманов не признаёт свою вину. Лефортовский суд Москвы вынес постановление об аресте подозреваемого, сейчас он находится в следственном изоляторе «Лефортово». Также известно, что Дрыманов не стал пользоваться услугами адвокатов. Максим Кичигин, адвокат, которого для защиты генерал-майора наняли его родственники, сообщил, что клиент отказался от его услуг. После ухода из Следственного комитета Александр Дрыманов занимался адвокатской деятельностью и, по словам Кичигина, является опытным специалистом.





В Лефортовском суде слушание о заключении Александра Дрыманова под стражу проводилось за закрытыми дверями - на этом настояли представители Федеральной службы безопасности.



Сам Александр Дрыманов не был против открытого слушания. Он заявил журналистам, что намерен обжаловать решение суда. Генерал-майор считает себя невиновным и не собирается выезжать за пределы страны.