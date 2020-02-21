21.02.2020, 22:32
В Крым начнут приезжать поезда из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга
ИА «Ореанда-Новости». В Крым начнут приезжать поезда из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. Продажа билетов начнётся с 25 февраля. Информацию озвучил генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.
Первые поезда из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга начнут курсировать в Крым с апреля 2020 года. В это же время из Москвы и Санкт-Петербург запустится железнодорожное движение поездов в Феодосию и Евпаторию. В конце апреля или в начале мая планируется запустить движение ещё одного поезда по направлению Москва - Севастополь.
По словам Александра Ганова, с момента пуска и до конца года организация «Гранд Сервис Экспресс» перевезла более 130 тысяч пассажиров.
Первые поезда из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга начнут курсировать в Крым с апреля 2020 года. В это же время из Москвы и Санкт-Петербург запустится железнодорожное движение поездов в Феодосию и Евпаторию. В конце апреля или в начале мая планируется запустить движение ещё одного поезда по направлению Москва - Севастополь.
По словам Александра Ганова, с момента пуска и до конца года организация «Гранд Сервис Экспресс» перевезла более 130 тысяч пассажиров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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