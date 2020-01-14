ИА «Ореанда-Новости». В Крыму сотрудниками програничной службы был обнаружен тайник с боеприпасами. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Пограничного управления ФСБ.

В Ленинском районе сотрудники обнаружили ящик с множеством гранат и патронов, а также с четырьмя капсюль-детонаторами и несколькими пороховыми взрывпакетами. На данный момент устанавливается личность владельца боеприпасов.

Стоит отметить, что глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов в прошлом году заявлял о множестве попыток дестабилизации ситуации в Крыме со стороны украинских радикалов.