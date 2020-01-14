Информация об этом была опубликована на официальном сайте Пограничного управления ФСБ.На данный момент устанавливается личность владельца боеприпасов.Стоит отметить, что глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов в прошлом году заявлял о множестве попыток дестабилизации ситуации в Крыме со стороны украинских радикалов.