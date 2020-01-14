14.01.2020, 11:18
В Крыму был обнаружен тайник с боеприпасами
ИА «Ореанда-Новости». В Крыму сотрудниками програничной службы был обнаружен тайник с боеприпасами. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Пограничного управления ФСБ.
В Ленинском районе сотрудники обнаружили ящик с множеством гранат и патронов, а также с четырьмя капсюль-детонаторами и несколькими пороховыми взрывпакетами. На данный момент устанавливается личность владельца боеприпасов.
Стоит отметить, что глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов в прошлом году заявлял о множестве попыток дестабилизации ситуации в Крыме со стороны украинских радикалов.
В Ленинском районе сотрудники обнаружили ящик с множеством гранат и патронов, а также с четырьмя капсюль-детонаторами и несколькими пороховыми взрывпакетами. На данный момент устанавливается личность владельца боеприпасов.
Стоит отметить, что глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов в прошлом году заявлял о множестве попыток дестабилизации ситуации в Крыме со стороны украинских радикалов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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