ИА «Ореанда-Новости». В гидрометцентре Крыма сообщили, что в регионе наблюдается засуха, которая была в 1994 и 2012 годах, пишет РИА Новости.



Завотделом гидрологического прогнозирования ведомства Наталья Охрименко отметила, что сегодня ситуация более серьёзная, так как ранее осадки принесли водность на реках, а сейчас как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не прогнозируется.



Отмечается, что из-за засухи пересохла река, которая питает одно из главных водохранилищ полуострова, откуда получает воду Севастополь.